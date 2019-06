Nigeria : Lagos rejoint le réseau des places financières engagées pour la finance climat

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la ville de Lagos ambitionne d’accroître les investissements réalisés dans les projets promouvant un environnement durable. Dans ce cadre, elle vient de rejoindre le réseau des places financières pour la durabilité (FC4S).

Le Financial Centres for Sustainability network est une initiative portée par le programme des Nations unies pour l’environnement. Il a pour objectif de permettre aux places financières membres de partager et d’améliorer les processus d’encouragement des investissements dans les projets écologiques.

« Il y a un important besoin de capitaux privés pour mettre en place la finance verte et durable nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable. L’inclusion de Lagos dans la FC4S permettra de booster les efforts que nous faisons dans ce sens », a affirmé Pierre Ducret, le codirecteur de l’organisation.

La place financière abritée par la ville liste plus de 860 actifs d’une valeur combinée de plus de 360 milliards $. Lagos est la troisième place financière africaine, après Casablanca et Nairobi, à rejoindre le réseau qui comporte déjà 24 places financières réparties à travers le monde.

« Cette adhésion de Lagos au programme donne la possibilité au Nigeria, mais aussi aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest, d’avoir accès aux financements durables pour les projets ayant un impact climatique ou social », a affirmé Satya Tripathi, le Secrétaire du Groupe de la gestion de l’environnement des Nations unies.

Gwladys Johnson Akinocho