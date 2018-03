  Algérie : une commission interministérielle mise en place pour l’octroi du foncier industriel

(Agence Ecofin) - Une commission interministérielle a été mise en place pour fixer les conditions d’octroi du foncier destiné à l'investissement. C’est ce qu’a déclaré, ce 1er mars 2018, le ministre algérien de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi (photo), selon des propos rapportés par l’agence de presse APS.

« Ce travail a donné lieu à la mise en place de normes objectives, destinées notamment à préciser et unifier les conditions et modalités d'examen des demandes de foncier destiné à l'investissement. Dans l'attente de l'élaboration du décret exécutif relatif aux conditions d'octroi du foncier destiné à l'investissement, les normes définies par la commission interministérielle s'articulent autour de trois critères principaux, à savoir le type d'activité, le nombre de postes d'emploi à pourvoir et la valeur de l'investissement », a expliqué le ministre, à ce propos.

M. Yousfi, qui s’exprimait à l’occasion d’une séance plénière au Conseil de la Nation, la chambre haute du parlement algérien, a précisé que l’objectif est de rendre plus attractives les zones industrielles, en fluidifiant le processus d’attribution du foncier.