Le Cameroun a emprunté 100 millions $ auprès de la Banque mondiale pour améliorer l’accès au haut débit

(Agence Ecofin) - De 2019 à 2020, le taux de pénétration d’Internet au Cameroun n’a pas excédé 40%. Le gouvernement, conscient de l’importance du numérique dans sa relance économique post-Covid, a décidé d’investir pour développer davantage ce secteur au coeur de plusieurs enjeux de développement.

A travers l’Association internationale de développement (IDA), la Banque mondiale a octroyé un prêt de 100 millions USD à la République du Cameroun. Dévoilé mardi 28 septembre, l’argent servira à améliorer l’accès des populations à l’Internet à haut débit. Deux autres volets seront également financés, notamment la mise en place des cadres stratégiques, politiques et réglementaires nécessaires à l’inclusion et la transformation numériques et le déploiement de solutions numériques innovantes dans le secteur agricole. La réalisation de l’ensemble de ces chantiers contribuera à accélérer la transformation numérique du pays.

« Le projet viendra appuyer des réformes de la politique publique et de la réglementation et un renforcement des capacités institutionnelles qui permettront d’améliorer l’accès au haut débit, mais aussi de stimuler la croissance et l’innovation, favoriser la concurrence et faciliter les investissements dans l’économie numérique et le secteur agricole », a expliqué Abdoulaye Seck, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun.

Le prêt financier octroyé par la Banque mondiale au Cameroun rentre dans le cadre du troisième DPF (Financement à l'appui des politiques de développement) de consolidation budgétaire et de croissance inclusive approuvé en mars dernier. Il soutient les efforts du gouvernement du Cameroun pour : assurer la viabilité budgétaire et améliorer la gestion, renforcer la viabilité financière et accroître l'efficacité des dépenses d'infrastructure pour améliorer la compétitivité, et améliorer la fourniture de services sociaux et étendre la protection sociale pour atténuer les vulnérabilités des ménages pauvres.

Au 31 décembre 2019, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) évaluait à 7 732 357 le nombre d’abonnés Internet actifs au Cameroun. Dans leur Digital Report 2021 publié en janvier, Hootsuite et We Are Social estimaient le nombre d’internautes au Cameroun à 9,15 millions. Soit un taux de pénétration de 34%, jugé faible par la Banque mondiale et considéré comme un frein à sa résilience face à des chocs comme la Covid-19.

Muriel Edjo

Lire aussi:

03/09/2021 - Les pays d'Afrique avec la meilleure qualité de réseau télécoms

02/09/2021 - Classement des pays d’Afrique selon le niveau de numérisation des services publics