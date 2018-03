La Guinée équatoriale signe un accord de coopération TIC avec la Tunisie

(Agence Ecofin) - La République de Guinée équatoriale a signé un accord de coopération dans le domaine du développement technologique et industriel avec la République de Tunisie. Les documents matérialisant cette collaboration ont été paraphés le 27 février 2018, par le ministre équato-guinéen des Transports, des postes et des télécommunications, Eucario Bacale Angue, et Anouar Maarouf, le ministre tunisien des Technologies de la communication et de l’économie numérique. C’était durant la visite du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en Tunisie.

A travers cette coopération, la Guinée équatoriale veut bénéficier de l’expérience de la Tunisie dans le secteur des TIC pour initier sa propre croissance technologique et industrielle.

Selon le « ICT development index 2017 » de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), la Guinée équatoriale est encore largement en retard dans l’accès et l’utilisation des TIC par sa population, tout comme sa compétence en matière de technologie.

Comparé à la Tunisie qui affiche un indice de développement des TIC (IDI) moyen de 4,82 points/10, celui de la Guinée équatoriale est très faible avec 1,86 points/10. Le pays qui a investi depuis 2010 dans des infrastructures télécoms à haut débit, peine encore à faire des TIC un pilier du développement économique et social national.

Avec le soutien de la Tunisie dont le secteur des TIC contribue à hauteur de 7% du PIB, la Guinée équatoriale pourrait bénéficier d’un encadrement de qualité dans l’infrastructure, la régulation, la formation, l’innovation et le développement industriel.