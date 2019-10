Ghana : les opérateurs télécoms ajustent leurs tarifs pour assouplir la perception de la nouvelle taxe sur les services télécoms

(Agence Ecofin) - Le 30 octobre 2019, la Chambre des télécommunications du Ghana (GCT), organisation locale qui représente les intérêts des sociétés de télécommunications opérant dans le pays, a annoncé que la nouvelle taxe sur les services télécoms (CST), fixée à 9 % et opérée depuis le 1er octobre, sera désormais perçue directement sur le tarif de communication.

Les sociétés télécoms ont décidé de procéder à un ajustement tarifaire pour assouplir sa collecte. Les sommes correspondantes à la CST seront calculées par l’Autorité fiscale du Ghana (GRA) sur la base du volume de services télécoms achetés, et déduites.

Le nouveau mode de collecte de la CST, qui interviendra avec l’ajustement tarifaire prévu le 26 novembre 2019, est le résultat d’une injonction du ministère des Communications aux opérateurs télécoms d’arrêter la déduction initiale; c’est-à-dire directement à l’achat d’un service. Selon la ministre, Ursula Owusu-Ekuful (photo), ce mode de déduction était une tentative délibérée des opérateurs de télécommunication de donner une mauvaise image du gouvernement.

Pour la GCT, cela n’a jamais été le but. « Nous avons agi de bonne foi compte tenu de notre intention de faire participer toutes les agences concernées après l'adoption de la loi portant modification du passage sur la CST. L'industrie de la téléphonie mobile considère que la déduction initiale est légale et a mis en œuvre la CST actuelle sur la base d'un alignement sur la manière dont l'Autorité fiscale du Ghana (GRA) calcule et facture la CST », a déclaré la GCT.

