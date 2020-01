Nigeria : un tribunal émet un mandat d’arrêt contre l’ancien ministre du Pétrole Dan Etete

(Agence Ecofin) - Jeudi, un tribunal de Lagos a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre du Pétrole de Sani Abacha. L’ex-dirigeant est impliqué dans le plus gros scandale pétrolier qu’a connu le pays, l’affaire OPL 245. On l’accuse d’avoir créé et exploité Malibu Oil and Gas, une société qui a illégalement obtenu le contrôle de l’un des blocs les plus prolifiques du pays.

L’avocat de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Balance Sanga s’est adressé à M. Etete, dans une interview à Reuters en ces termes : « vous devez revenir au Nigeria pour être jugé ».

Ni l’ancien ministre qui est également poursuivi par la justice italienne ni ses avocats n’ont encore commenté ce nouveau développement. En novembre dernier, l’ancien procureur de Lagos, Mohammed Adoke a été arrêté à Dubaï pour avoir reçu des pots-de-vin en vue de faciliter le deal.

Depuis 2015, date de l’arrivée au pouvoir du président Buhari, plusieurs affaires de détournement ont émergé dans le secteur pétrolier, dans le cadre de la lutte contre la corruption. Plusieurs hauts responsables de l’ancien régime, dont Diezani Alison-Madueke, l’ancienne ministre du Pétrole du régime Jonathan, sont aussi poursuivis pour avoir « détourné plusieurs milliards de dollars ».

Depuis le début de l’enquête en 2015, un parc immobilier de 500 millions de dollars au Nigeria, en Grande-Bretagne et aux États-Unis appartenant à Diezani Alison-Madueke a été saisi.

Olivier de Souza

