Libye : Eni s’engage à renforcer le développement du gaz et des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - Présente en Libye depuis 1959, la société pétrolière italienne Eni est le premier producteur du pays où elle veut s’affirmer comme un partenaire de choix dans l’autonomisation énergétique et les efforts vers la transition énergétique.

Claudio Descalzi, le PDG de la société pétrolière italienne Eni a rencontré, le 28 septembre, à Tripoli le Premier ministre libyen, Abdul Hamid Dbeibah et le PDG de la société publique du pétrole (NOC), pour parler des options d’investissements dans le gaz naturel et les énergies renouvelables.

Head of the Government of National Unity, Mr. Abdelhamed Debeiba, discussed, with the Executive director of the Italian Eni Group, Mr. Claudio Descalzi, ways to strengthen their activities in Libya, as part of implementing the plan for the return of life and development in Libya pic.twitter.com/2Tt01i6eis