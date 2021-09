Le canal de Suez enregistre le plus grand mouvement quotidien de navires de son histoire

(Agence Ecofin) - Couloir de navigation internationale hautement stratégique pour les expéditions maritimes entre l’Afrique, l'Asie, l'Europe et l’Amérique du Nord, le canal de Suez tient les promesses des investissements colossaux consentis jusqu’ici par l’Egypte pour garantir la fluidité de la navigation.

C'est le signe de la vitalité des activités sur cette voie maritime primordiale qui voit passer 10 % du commerce mondial. Le mercredi 29 septembre, le canal de Suez a enregistré une cadence impressionnante de 87 navires dans les deux sens, soit le plus grand nombre de son histoire totalisé en une seule journée, a déclaré le président de l'Autorité du canal de Suez, Osama Rabie, dans un communiqué.

En provenance du nord, 38 navires d’un volume cumulé de 2 millions de tonnes ont été comptabilisés, la palme d’or revenant au navire MSC ISTANBUL qui transportait 182 000 tonnes sur son trajet partant du Maroc à Singapour.

Dans le sens sud du canal, un total de 49 navires cumulant 2,8 millions de tonnes a été répertorié. Et c’est le navire MSC ANNA, battant pavillon libérien, qui a fait la plus forte impression de la journée avec 203 000 tonnes en provenance d'Arabie saoudite et se dirigeant vers l'Egypte.

لقطات مصورة من حركة الملاحة بقناة السويس ...والقناة تسجل اليوم الأربعاء أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة بعبور ٨٧ سفينة من الاتجاهين.

Footage of traffic through the Suez Canal today.. Highest number of daily transits - 87 vessels from both directions#Suezcanal pic.twitter.com/XFK4geV4Nm — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) September 29, 2021

Selon la ventilation par type, les navires qui ont traversé le canal, mercredi, comprenaient 18 porte-conteneurs, 26 vraquiers, 18 grands pétroliers, 10 navires transportant du gaz naturel et liquéfié et 15 navires d'autres types, renseigne le communiqué.

Avec cette dynamique positive, il est certain que le canal de Suez verra ses performances économiques augmenter d’ici la fin 2021. D’ailleurs, pour les 8 premiers mois d’activités de l’année, le canal a vu transiter 13 317 navires, en hausse de 6,7% en glissement annuel. Sur la période considérée, les revenus ont atteint 4,1 milliards $ contre 3,66 milliards $ un an plus tôt, et ce en dépit du blocage de 6 jours occasionné par l'échouement de l'Ever Given en mars dernier.

Romuald Ngueyap

