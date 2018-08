Le gouvernement gambien approuve l’amodiation signée entre FAR et Petronas sur les blocs A2 et A5

(Agence Ecofin) - En Gambie, l'accord d'amodiation signé en février dernier, entre l'indépendant australien FAR et le Malaisien Petronas vient d'être approuvé par le gouvernement. Selon l'accord, FAR qui contrôlait 80% de participation sur ces deux blocs en a cédé la moitié à Petronas pour une contrepartie de 13,5 millions de dollars.

«En obtenant l’approbation du gouvernement, FAR a franchi une nouvelle étape dans son objectif de forer le potentiel considérable des blocs A2 et A5 en Gambie.», a commenté Cath Norman (photo), la patronne de FAR.

Selon les résultats des relevés sismiques effectués par FAR sur les deux blocs, ils seraient situés sur le trend de la découverte SNE du côté du Sénégal voisin. Il y a quelques jours, FAR a déterminé l'emplacement du puits Samo-1 sur la zone couverte par les licences. Ce sera le premier foré dans le puits depuis 1979. 80% des coûts de forage évalués à 45 millions de dollars seront assurés par Petronas, conformément à l'accord d'amodiation.

Les blocs A2 et A5 sont répartis sur une superficie d'environ 2 682 km² dans le bassin Conakry Mauritanie-Sénégal-Guinée-Bissau et sont logés dans des profondeurs d'eau allant de 50 à 1 200 m.

Olivier de Souza

