Tanzanie : le gouvernement restreint l’accès aux réseaux sociaux au sein des administrations publiques

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Tanzanie vient d’émettre une circulaire à travers laquelle il restreint l’accès aux réseaux sociaux dans toutes les administrations publiques reliées au réseau Internet de l’Etat. Dans l’acte signé par Florian Ndumbaro, le secrétaire permanent du bureau du président en charge de la gestion de la fonction publique, le journal The Citizen précise que la restriction d’accès aux réseaux sociaux qui frappe les fonctionnaires, court durant les heures de travail.

La circulaire a été envoyée à tous les secrétaires permanents, aux secrétaires administratifs régionaux, aux directeurs exécutifs et aux responsables des institutions publiques de la Tanzanie.

Florian Ndumbaro explique que la mesure prise par le gouvernement survient après plusieurs plaintes émises par des usagers sur la mauvaise qualité de service à laquelle ils ont été confrontés dans plusieurs administrations publiques. Des fonctionnaires se sont montrés plus intéressés par leurs discussions sur WhatsApp, Facebook, Twitter et autres applications et réseaux social que par le service pour lequel ils ont été sollicités par les usagers. Le secrétaire permanent du bureau du président estime qu’une telle conduite met en péril non seulement les efforts déployés par le gouvernement pour offrir un service public rapide et efficace, mais également nuit aux actions en faveur en faveur de la gouvernance électronique.

Florian Ndumbaro, a souligné que les administrations publiques qui voudront accéder aux réseaux sociaux à partir de l’Internet de l’Etat, devront adresser une demande d’autorisation à son bureau, dans laquelle elles justifieront le bien-fondé de l’accès requis.

C’est la deuxième fois que le gouvernement prend cette mesure en rapport avec l’usage des réseaux sociaux pendant les heures de travail. La première date du 31 août 2017. Elle avait été émise par Susan Mlawi, alors secrétaire permanent du bureau du président en charge de la gestion de la fonction publique.