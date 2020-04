Entretien avec Nick, 26 ans, sain, mais isolé avec une porteuse du Covid-19 (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Nick* vit avec sa compagne qui a été dépistée positive au Covid-19 il y a quelques jours. Elle ne présente aucun symptôme apparent, mais peut néanmoins transmettre la maladie. Malgré son statut, elle n'a pas été prise en charge par les autorités sanitaires. Jean Christian Bernard Nselel a rencontré Nick pour Stopblablacam. Entretien.

Travaillant dans un hôpital, la dame aurait contracté la maladie par contact avec une collègue infectée. Dès l’annonce des résultats, le couple a immédiatement pris un certain nombre de mesures, comme l’auto-confinement, le port de masque et la désinfection d’objets et de parties sensibles de la maison. Nick s’est lui-même fait tester, pour connaitre son statut.

Il confie ne pas être inquiet outre mesure. S’il déplore le manque de réaction des équipes sanitaires chargées de s’occuper des cas déclarés, il affirme avoir fini par s’habituer à côtoyer une malade et que leur vie quotidienne n’en est pas spécialement affectée.

*Pseudonyme de circonstance