La Namibie appelle les investisseurs étrangers à capitaliser sur le régime fiscal offert par le secteur pétrolier local

(Agence Ecofin) - Lundi, pendant son discours d’ouverture de la conférence internationale sur le pétrole et le gaz à Swakopmund, Tom Alweendo (photo), le ministre de l’Energie namibien, a encouragé les investisseurs étrangers à venir explorer les ressources pétrolières du pays afin de profiter des conditions fiscales excellentes qu’offre le gouvernement. Il a également encouragé les compagnies opérant dans l’exploration sur place, à poursuivre leurs efforts.

Il faut dire que sur 18 puits d’exploration forés ces dernières années, aucune découverte majeure n’a été enregistrée. Par contre, l’espace géologique namibien est devenu l’un des plus explorés de la région australe de l’Afrique, ce qui offre désormais plus de chance de succès aux firmes exploratoires.

Grâce à ses opérations de charme sur le marché, le pays a réussi à attirer dans ses eaux le major américain Exxon Mobil qui n’a de cesse d’augmenter ses superficies à explorer. La semaine dernière, la firme texane a ajouté deux nouveaux blocs d’exploration à son portefeuille local. Il a aussi acté deux nouveaux accords d’exploitation.

Le pays veut changer son statut d’importateur pour devenir, dans les prochaines années, un exportateur de pétrole. Le ministre a expliqué que l'exploration pétrolière et gazière peut générer des revenus pour le gouvernement et défier les influences des puissances économiques mondiales.

« De nombreux pays dans le monde, dont la Namibie, dépendent des importations de pétrole, et les pays ayant un excédent exercent souvent une influence disproportionnée sur le monde. Le pétrole et le gaz sont les produits de base les plus importants et les plus précieux du monde et constituent une source importante de revenus pour les gouvernements et les entreprises qui contrôlent la production et la distribution »¸a commenté le responsable.

Olivier de Souza