Au Bénin, le gouvernement veut investir près de 88 milliards FCFA en 2020 pour la poursuite des chantiers d’infrastructure et de transport

(Agence Ecofin) - 91,5 milliards FCFA, c’est le montant total qu’a défendu cette semaine devant le Parlement, le ministre Hervé Hèhomey (photo) au titre du projet de budget, exercice 2020, du ministère des Infrastructures et des Transports. Orienté vers la poursuite des chantiers d’infrastructure et de transport, il compte y consacrer 87,8 milliards FCFA pour l’investissement et 3,7 milliards FCFA pour le fonctionnement.

Ce budget d’investissement, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (PAG), va soutenir les projets phares en cours et financer de nouvelles infrastructures à l’échelle nationale.

Dans les détails, le ministre a fait part du démarrage, dès l’année prochaine, des travaux de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé pour lequel la phase de dédommagement des populations devrait se terminer d’ici la fin de l’année. L’aéroport international de Cotonou connaîtra également une cure de jouvence.

Au titre des infrastructures routières, le ministère compte accélérer le projet de la voie de contournement nord de Cotonou, le projet de la route Sèmè-Podji/Porto-Novo qui sera assortie de la construction d’un pont sur lagune de Porto-Novo, ainsi que la route cotonnière Djougou-Pèhounco-Kérou-Banikoara, très attendue par les populations locales.

Dans la poursuite des chantiers, il a indiqué que plusieurs routes nationales deviendront à péage. Celles-ci seront gérées par la Société des infrastructures routières du Bénin qui sera bientôt créée.

« Les députés étaient très intéressés par notre budget parce qu’il concerne tout le pays et impacte toutes les régions du pays. Il n’y a pas cette Commune là où nous n’avons pas d’intervention à faire », se félicite Hervé Hèhomey.

Romuald Ngueyap