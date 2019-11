Le Togo inaugure les ponts de Kara et de Koumongou construits à 20 milliards FCFA avec l’aide du Japon

(Agence Ecofin) - Le Togo poursuit ses chantiers de modernisation des infrastructures routières. Le jeudi 28 novembre, le président de la République, Faure Gnassingbé, a présidé la cérémonie d’inauguration des ponts sur les rivières Kara (120 m) et Koumongou (160 m) dans le nord, en présence de l’Ambassadeur du Japon au Togo, Kuramitsu Hideaki.

Démarrés en avril 2017, ces deux ouvrages, dont le coût s’élève à 20 milliards FCFA, ont été cofinancés par l’Etat togolais et le Japon à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Leur mise en service s’inscrit dans le projet de réhabilitation de la nationale n°17 qui s’étend sur 210 km, une composante stratégique du corridor logistique du Togo.

Ils vont significativement contribuer à la circulation des biens et des personnes entre le port autonome de Lomé et les pays de l’hinterland, avec une réduction considérable des risques et du temps de parcours. Ce projet répond également à la politique de désenclavement du pays et de création de pôles de développement socioéconomique par l’interconnexion des régions.

Romuald Ngueyap

