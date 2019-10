(Agence Ecofin) - Au Togo, la migration vers la télévision numérique va enfin débuter. En effet, le Parlement a voté, le vendredi dernier, le projet de loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles, qui fournit entre autres le cadre légal pour la création d’une plateforme de télévision numérique terrestre.

Le texte prévoit notamment la création de l’Office de radio et télédiffusion du Togo (ORTVT), chargé de la production des programmes, et de la Société de télédiffusion du Togo (TDT) qui aura pour mission la diffusion du signal et la monétisation de la plateforme.

D’après les premières informations, la migration togolaise devrait se décliner en la construction de 9 sites d’émission du signal de la télévision numérique.

Si aucune date n’a été donnée, on peut cependant s’attendre que le Togo réussisse, malgré un lancement tardif, à s’aligner sur le dernier délai fixé par l’Union internationale des télécommunications à juin 2020. Le territoire togolais devrait être relativement facile à couvrir en quelques mois, à condition que les autorités débloquent rapidement le financement nécessaire et désignent un partenaire technique.

Servan Ahougnon

