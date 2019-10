Afrique du Sud : face au spectre d’un déficit, l’exécutif appelle au respect des restrictions sur l’eau

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la capacité des citoyens à respecter les restrictions en vigueur sur l’utilisation de l’eau permettra de prévenir des coupures continues. C’est ce qu’a indiqué Lindiwe Sisulu, la ministre en charge de l’eau.

Lesdites restrictions qui s’appliquent au niveau national ont été annoncées par la Rand Water Services, principale compagnie de fourniture d’eau sur fond de hausse de la demande, rapporte Bloomberg. La compagnie publique entend dans ce cadre ralentir le débit d’écoulement de l’eau à partir des réservoirs vers le réseau de distribution.

« Les saisons sèches deviennent de plus en plus longues, plus intenses et plus fréquentes alors que les pluies sont plus difficiles à prédire. La possibilité de connaître d’ici 2030, un déficit hydrique est réel si nous continuons à utiliser l’eau comme nous le faisons actuellement », indique la responsable.

D’après Sipho Mosai, CEO de la Rand Water, un plan directeur devrait être annoncé en novembre prochain par Mme Sisulu.

Pour rappel, la consommation moyenne d’eau par jour et par habitant, dans les provinces alimentées par la Rand Water (Gauteng, Etat-Libre, Mpumalanga et Nord-Ouest) atteint 320 litres, soit un niveau largement au-dessus de la moyenne nationale (173 litres).

L’Afrique du Sud utilise la moitié de ses ressources en eau pour l’agriculture. Plus de 80 % de la superficie du pays est constitué de prairies semi-arides.

Espoir Olodo

Lire aussi :

25/10/2019 - Zimbabwe : Bulawayo annonce de nouvelles coupures d’eau de 72 heures par semaine