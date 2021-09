La Libye retire au néerlandais Royal Haskoning le contrat de conception du nouveau port commercial de Syrte

(Agence Ecofin) - A Syrte, dans la région natale de Mouammar Kadhafi, le gouvernement en place veut faire du port de la ville un hub international de transbordement au carrefour des grandes routes commerciales entre l’Asie et l’Europe.

Le gouvernement libyen, réuni lors d'une réunion ordinaire du cabinet, lundi 27 septembre, a annoncé l’annulation du contrat entre le ministère des Transports et Royal Haskoning International Consulting concernant l'étude et la conception du projet du port commercial de Syrte. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Mohamed Hamuda (photo) sans plus de détails sur les raisons de cette annulation, rapporte Libya Herald.

Selon les termes initiaux du contrat, le néerlandais Royal Haskoning était responsable de la planification principale et de la conception de l'ensemble du développement du port, y compris la collecte de données, la spécification d'enquêtes supplémentaires, la planification et les conceptions finales du projet.

En gestation depuis plus d’une dizaine d'années, il était attendu que ce nouvel ouvrage, adossé à l'ancien port de pêche, serve de hub supplémentaire sur la côte libyenne pour l'import/export et le transbordement.

Selon le plan initial, ce port sera doté d’un quai de 3 000 mètres pour une capacité finale d'environ 8 millions de tonnes par an. Les installations d'amarrage comprendront des dispositions pour les conteneurs, les marchandises polyvalentes/générales, l'importation en vrac (céréales, etc.), les rouliers et les paquebots de croisière.

Romuald Ngueyap

