Tanzanie : le gouvernement met Acacia Mining à la touche

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tanzanien ne permettra plus à Acacia Mining de gérer ses mines d’or dans le pays. Il a décidé de ne négocier qu’avec la compagnie mère, Barrick, pour résoudre le différend de deux ans qui entrave les opérations.

« Nous ne travaillerons plus avec Acacia. En aucun cas, Acacia ne peut prendre part aux accords ni jouer un rôle dans l'exploitation ou la gestion des filiales minières de Barrick en Tanzanie. La balle est maintenant dans le camp de Barrick.», a déclaré Hassan Abbasi (photo), un porte-parole du gouvernement à Bloomberg.

Cette déclaration intervient alors que Barrick a proposé il y a quelques jours de racheter les actions qu’elle ne détient pas dans Acacia Mining, dans le cadre de ses efforts pour régler le litige avec l’Etat tanzanien. En réponse à la proposition, Acacia a conseillé à ses actionnaires minoritaires de ne prendre aucune mesure jusqu’à ce qu’elle obtienne plus d’informations sur la position du gouvernement.

« L'accord initial que nous avons conclu avec Barrick en octobre 2017 est celui qui guide les négociations. Barrick et Acacia doivent régler leurs différends afin que nous puissions aller de l'avant et résoudre le différend.», a déclaré M. Abbasi.

Pour rappel, lors d'une réunion en 2017 entre le président John Magufuli et le président exécutif de Barrick, John Thornton, il a été convenu provisoirement qu'Acacia verserait 300 millions de dollars au gouvernement pour régler les réclamations fiscales et partagerait les revenus futurs des opérations avec le pays. A l'époque, Acacia avait critiqué cette décision et blâmé Barrick pour l'aggravation de ses relations avec la Tanzanie après que Thornton eut repris les négociations.

Lire aussi :

27/05/2019 - Tanzanie : Acacia Mining réagit à la proposition de rachat de son actionnaire principal Barrick

21/02/2019 - Règlement du litige entre Acacia et l’Etat tanzanien : un paiement de 300 millions $ en vue