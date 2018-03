Alerte aux jambons blancs Paul Prédault, contaminés au Listeria monocytogènes

(Agence Ecofin) - Dans une correspondance datée du 19 mars 2018, adressée aux chefs des postes de santé situés aux frontières du Cameroun, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda (photo), invite ses collaborateurs «à plus de vigilance et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le renforcement de la surveillance concernant tous les produits carnés de transformation».

Il s’agit concrètement d’éviter, apprend-on, l’introduction sur le territoire camerounais de jambons blancs de la marque Paul Prédault, dont certains lots sont «contaminés au Listeria monocytogènes», souligne le membre du gouvernement camerounais.

La correspondance révèle d’ailleurs qu’en «date du 20 février 2018, le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales a saisi les responsables des structures d’importation et de distribution des jambons blancs de la marque Paul Prédault au Cameroun, au sujet de l’interdiction de l’importation, de la distribution et de la commercialisation de certains lots» de ces produits jugés dangereux pour la santé des populations.

