Afrique centrale : bientôt une plateforme numérique pour présenter les offres de formation académique

(Agence Ecofin) - Une plateforme numérique destinée à présenter les offres de formation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale verra bientôt le jour. L’initiative a été annoncée suite à la signature d’un accord de partenariat entre la Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et le Forum des Universités et Grandes Ecoles professionnelles d’Afrique Centrale (FUGAPAC).

La plateforme en cours de réalisation par le FUGAPAC, proposera aux étudiants de la sous-région des informations sur les établissements d’enseignement supérieur pour faciliter le choix de leur lieu de formation. Également, elle sera dotée d’une fonctionnalité qui permettra aux étudiants de télécharger directement les demandes d’inscription afin de postuler.

Notons que seuls les établissements ayant les autorisations de fonctionnement de leur Etat et reconnus par le CAMES auront la possibilité de souscrire à la plateforme.

Par ailleurs il est prévu que le service proposera aussi des offres d’emploi pour les étudiants en fin de formation.

Pour les deux institutions partenaires du projet, cette initiative aura le mérite de valoriser la destination Afrique centrale dont les universités et écoles de formation professionnelle sont encore mal connues des étudiants. Ce qui permettra à long terme de réduire le phénomène de fuite de cerveaux, souvent du au fait que les jeunes ne connaissent pas toujours les potentialités des formation à leur disposition.

Vanessa Ngono Atangana