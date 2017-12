Le Tchad sollicite l’accompagnement de la Turquie dans le secteur pétrolier

(Agence Ecofin) - A N’djamena, le président tchadien, Idriss Déby Itno, a sollicité l’engagement de la Turquie dans la recherche et l’exploitation pétrolière. L’information a été rapportée par l’agence d’information d’Afrique centrale, ADIAC, qui indique que cette demande s’est faite dans le cadre de la tournée africaine du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

En effet, le Tchad envisage d’attirer de gros investissements dans son industrie pétrolière afin d’amortir les graves impacts de la faiblesse des prix du pétrole sur son économie. Pour cela, le gouvernement multiplie les efforts auprès de ses différents partenaires économiques.

Selon des sources proches du dossier, la proposition a été prise en compte par la délégation turque composée d’une centaine d’hommes d’affaires.

Il faut noter qu’au Tchad, deuxième étape de la tournée africaine d’Erdogan, les deux dirigeants ont paraphé cinq accords de coopération relatifs à la coopération technique et de développement, la promotion et la protection des investissements, le partage d’informations et d’archives diplomatiques, la coopération en matière de jeunesse et sports, et l’impôt sur le revenu.

Au Soudan, une douzaine d’accords ont été signés entre Erdogan et son hôte, Omar el-Béchir.

Le pays d’Asie mineure cherche, en effet, à renforcer ses relations et stimuler ses échanges économiques avec les pays du continent.