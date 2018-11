L’Angola se penche actuellement sur une nouvelle loi relative au contenu local dans le secteur pétrolier

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais devrait bientôt proposer au parlement une nouvelle loi sur le contenu local dans le secteur pétrolier. Celle-ci, à la différence des neuf en vigueur dans le pays, établira un cadre de procédures claires, réalisables et non bureaucratiques pour permettre une meilleure application des principes du contenu local.

L’annonce a été faite par Frederico Cardoso (photo), ministre d’Etat et chef de la maison civile du Président de la République lors de l'ouverture de la 2ème Conférence africaine sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière qui se tient actuellement.

Pour le responsable, il est « indispensable de mettre fin à l’inefficacité des lois sur le contenu local » dans le pays. Il a assuré que le nouveau texte saura répondre aux questions en suspens dans ce sens.

Une fois la nouvelle loi approuvée, elle prévoira des engagements en matière de sécurité et des engagements juridiques à l'égard des compagnies locales. Elle ouvrira la porte à de multiples opportunités pour celles-ci dans le domaine du développement technique, technologique, de l'emploi et du développement des ressources humaines.

Il faut souligner que la dernière crise pétrolière a rendu non viables de nombreux projets pétroliers et a entraîné une réduction substantielle de l'activité de nombreuses entreprises locales, entraînant des licenciements massifs dans un secteur qui représente environ 35% du PIB et plus de 90% des exportations du pays.

Olivier de Souza