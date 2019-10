la Bceao et la Banque mondiale organisent une conférence sur la régulation des Fintech, dont la blockchain et la monnaie virtuelle, à Dakar

(Agence Ecofin) - La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), en association avec la Banque mondiale, organise les 30 et 31 octobre 2019, une conférence internationale sur les entreprises de technologies financières (Fintech).

Cette rencontre, qui se tiendra au siège de l'institution communautaire à Dakar, devrait réunir des experts et dirigeants d'institutions de régulation et de supervision régionales et internationales, notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), la Banque ouest africaine de développement (Boad), le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), et la Banque centrale d'Egypte.

L'initiative, apprend-on, vise à créer un cadre d'échanges et de partage d'expériences en matière de régulation et de supervision des Fintech. Seront, entre autres, au cœur des discussions: l'application de la technologie blockchain au secteur financier ; l'évolution du crédit digital ; les monnaies virtuelles et les monnaies digitales émises par les banques centrales ; les approches de régulation et de supervision des Fintech.

A noter également, outre la participation des représentants des ministères en charge des Finances des Etats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), la présence annoncée des gouverneurs de Banques centrales de pays hors-Uemoa, notamment de la Mauritanie, du Ghana, de la Sierra Leone, et d’Etats d'Afrique centrale.

Ayi Renaud Dossavi