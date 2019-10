Afrique centrale : la FAO prépare sa feuille de route 2020-2021 à Libreville

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) organise la 12e réunion de l’équipe multidisciplinaire du 29 au 31 octobre 2019 à Libreville au Gabon. Le thème de la rencontre est : « Relever les défis de la transformation du monde rural et du développement des systèmes agro-industriels inclusifs en Afrique centrale ». A la veille de l’ouverture des travaux, le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Hélder Muteia (photo), présente les enjeux et les attentes de cette rencontre.

Le Nouveau Gabon : Monsieur le coordonnateur, quels sont les enjeux de la rencontre que la FAO organise à Libreville ?

Hélder Muteia : Dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), nous organisons à la fin de chaque biennium, une réunion de l’équipe de multidisciplinaire. Elle permet de passer en revue les programmes de projets d’activités de chaque pays dans la sous-région, afin qu’on puisse faire non seulement l’analyse de nos activités, mais aussi de travailler un peu sur l’identification des défis.

Nous organisons cette rencontre sous-régionale dans le cadre du biennium 2018-2019. Elle regroupera une centaine de participants. Il s’agit, entre autres, des représentants de la FAO des pays de la sous-région (Cameroun, Congo, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Tchad), leurs chargés de programme, les coordonnateurs de projets sous régionaux, les chargés de communication, des fonctionnaires techniques du bureau régional pour l’Afrique, basé à Accra au Ghana, et du siège à Rome. On notera également la présence des représentants des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale, BAD, UE, etc.), notamment des Commissions économiques régionales (CEEAC et Cemac) et de leurs institutions spécialisées, et des agro-industries de la sous-région.

LNG : Alors quels sont les résultats attendus ?

Il s’agira de définir les objectifs et les priorités de chaque biennium. Nous faisons des révisions afin que l’on puisse apprécier comment les objectifs sont coordonnés au niveau de chaque pays. Il en est de même au niveau sous-régional et même mondial.

Au terme de ces assises, plusieurs résultats sont attendus. Il s’agit notamment de l’identification des priorités sous-régionales pour le nouveau biennium 2020-2021 et la formulation d’une feuille de route Afrique centrale pour la préparation de la conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, des ministres de l’Agriculture, prévue au Zimbabwe en 2020.

Propos recueillis par Stéphane Billé