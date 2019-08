Namibie : diamants et uranium cités parmi les secteurs qui affecteront l’économie en 2019

(Agence Ecofin) - La Banque de Namibie prévoit que l’économie nationale se contracte de 1,7% en 2019, soit un ralentissement plus marqué que la légère contraction de 0,1% enregistrée en 2018, selon les estimations préliminaires de l’agence de statistiques du pays.

Alors qu’elle s’attendait initialement à une croissance positive de 0,3%, l’institution a modifié ses prévisions, à cause de la sécheresse dévastatrice qui frappe la nation. Elle a, en outre, indiqué que les contractions attendues dans des secteurs importants tels que l’extraction de diamants et le commerce de gros et de détail font également partie des facteurs à la base de ses prévisions.

Les risques qui pèsent sur les perspectives économiques de la Namibie comprennent aussi le prix de l'uranium qui demeure bas alors que le pays est l’un des plus grands producteurs mondiaux du métal.

« En outre, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pourraient avoir un effet négatif sur la demande de minéraux et de produits namibiens », a déclaré la Banque centrale, relayée par Reuters, qui indique que l’économie du pays devrait toutefois retrouver une croissance positive en 2020.

Il faut noter que le secteur minier est l’un des piliers de l’économie namibienne. Les exportations de produits miniers représentent 40 % des exportations totales du pays.

