Angola : João Lourenço dévoile « Qualificar », l’application destinée à améliorer l’accès des jeunes aux offres de formation

(Agence Ecofin) - Sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter, le président de la République d’Angola, João Lourenço (photo), a annoncé le 27 août 2018 le lancement de l’application nommée « Qualificar ». L’outil facilitera l'accès des jeunes à plus de 3000 offres de formation réparties entre l'enseignement secondaire technique, l’enseignement supérieur, la formation pédagogique, la formation professionnelle et la formation administrative.

Selon le chef de l’Etat, « Qualificar » représente une autre étape dans la modernisation des services publics. Elle cadre avec les priorités d’éducation et de formation de son mandat à l'ère du numérique. Entièrement gratuite, l’application peut être installée sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone mobile. Elle donnera aux jeunes la possibilité d’effectuer des recherches sur des offres de formation plus facilement et rapidement. La recherche pourra être faite par province et par domaine de connaissance pour ceux qui ne veulent pas étudier trop loin de la maison. L’application regroupe les offres de formation de plus de 500 établissements d'enseignement, répartis dans les 18 provinces du pays.

D’après le gouvernement angolais, le pays souffre d’une carence de spécialistes dans divers domaines d’activités parce que les jeunes n’ont pas accès à la bonne information sur les possibilités de formation au plan national. Conséquences de cet état de choses, de nombreux jeunes optent, chaque année, pour des formations par défaut, abandonnant ce qui les passionne vraiment. «Qualificar» devrait désormais apporter aux jeunes les bonnes réponses à leurs préoccupations de formation et de carrière future.