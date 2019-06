Le Niger accorde cinq permis de recherche dans le Nord du pays

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien, réuni en conseil des ministres le 26 juin à Niamey, a octroyé cinq conventions minières pour permis de recherche de l’or et des métaux précieux dans le Nord du pays.

Trois desdits permis sont dans le bloc Elmeki pour l’or et les métaux précieux, les métaux de base et substances connexes à Tchirozérine (Agadez, Nord) et deux autres pour la recherche de l’or dans les blocs de Djado et de Dissalak dans le département de Bilma (Agadez).

Les permis Elmeki 15, Elmeki 17 et Elmeki 19 sont attribués à la société Kunyuan Co Ltd qui s’engage à investir dans les trois ans suivant la signature de ces conventions, un montant minimum égal à 2 millions de dollars US.

La société Sahel Mining Niger s’adjuge pour sa part, les permis de Djado 21 et de Dissilak 25, avec à la clé un investissement dans les trois ans suivant la signature de ces conventions, d’au moins 270 millions de FCFA, pour chacun des permis.

Jean-Marie Nkoussa