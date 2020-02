Le Malawi légalise le cannabis à usage médical et industriel

(Agence Ecofin) - Au Malawi, le Parlement a approuvé hier, un projet de loi légalisant la culture et la commercialisation du cannabis à usage médical et industriel (fabrication de textiles et de cordes).

Ce cadre réglementaire institue en outre un régulateur qui délivrera les licences pour la production, la vente et la distribution, indique l’Agence France-Presse (AFP). Avec ce feu vert, le pays emboîte le pas d’autres nations d’Afrique australe qui ont déjà assoupli la réglementation vis-à-vis de la feuille. Il s’agit du Lesotho, du Zimbabwe, de la Zambie et de l’Afrique du Sud.

Du côté des industriels, on voit ce feu vert comme une opportunité de développement de la culture et des revenus. « Il n’y a pas de doute que le cannabis sera une industrie lucrative et que la demande est importante », confie à Reuters Chauncy Jere, porte-parole de l’Association de développement du chanvre au Malawi.

Pour rappel, le Malawi est renommé pour la qualité mondiale de son chanvre selon la Banque mondiale.

