Gambie : Le gouvernement a décidé de restructurer sa position sur le marché télécoms

(Agence Ecofin) - Lors de la deuxième réunion extraordinaire de son cabinet, le gouvernement de Gambie a décidé de restructurer sa position sur le marché télécoms national.

La décision a été prise selon les recommandations conjointes faites à l’Etat par Mamburay Njie, ministre des Finances et Ebrima Sillah, ministre de l'Information. Les recommandations sont contenues dans une étude présentée par les deux ministères.

Selon ces recommandations approuvées par le gouvernement, Gamcel, la branche mobile de l’opérateur historique Gamtel, sera restructurée. Puis, les actions que l’Etat y détient seront cédées.

Cette opération a pour but de garantir que Gamcel opère sous une gestion indépendante, libre de tout contrôle et influence de Gamtel. Elle pourra ainsi être plus concurrentielle et proposer aux consommateurs des services de qualité et aussi innovants.

De son côté, Gamtel sera aussi restructuré et repositionné afin de rendre cette entreprise publique plus efficace et rentable.

Enfin, l’étude a aussi recommandé à l’Etat, qui l’a aussi approuvé, l’accélération de la libéralisation de la passerelle télécoms internationale grâce à un système de surveillance complet qui sera géré par l’Autorité de régulation des services publics (PURA).

Sur le marché télécoms national, Gamcel est en concurrence avec Africell, Comium et Qcell.