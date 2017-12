La BAD octroie à la Tunisie un prêt de 143 millions € pour sa transformation numérique

(Agence Ecofin) - La Tunisie bénéficiera de l’aide financière du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour réaliser son plan national stratégique Tunisie Digitale 2020. Un prêt d’environ 71 millions d’euros lui a été accordé à cet effet, le 21 décembre 2017. La dotation budgétaire a d’ailleurs fait l’objet d’une signature d’accord entre le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi (photo), et le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari.

Le plan national stratégique Tunisie Digitale 2020 a été pensé par le gouvernement pour faire des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), un moteur de croissance de l’économie nationale et de la bonne gouvernance. Elles vont en effet, renforcer l’efficacité et la productivité des différents secteurs porteurs de l’économie du pays et améliorer la performance des services publics. Une fois achevé, le plan national stratégique Tunisie Digitale 2020 devrait faire de la Tunisie, une référence en Afrique en matière de transformation numérique réussie.

Doter le pays de compétences qui pourront évoluer dans cet environnement tout numérique, la Tunisie y a aussi pensé. D’où la signature toujours avec la BAD, d’un autre accord de prêt de 72 millions d’euros portant sur le développement des compétences techniques et technologiques. « Ce projet permettra de former une main d’œuvre hautement qualifiée, répondant ainsi à l’ambition de la Tunisie, de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales avec plus de 5 000 emplois directs qui seront créés.», a déclaré Mohamed El Azizi. En tout, c’est un prêt d’environ 143 millions d’euros, qu’a accordé la BAD à la Tunisie.