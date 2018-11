La Poste zimbabwéenne au cœur d’un projet de mutation en administration multi-services pour éviter la faillite

(Agence Ecofin) - Solliciter un passeport en ligne, remplir une déclaration de naissance ou de décès, accéder à de nombreux documents officiels ou encore réceptionner des marchandises achetées en ligne, tels sont entre autres les nouveaux services que la Poste zimbabwéenne (Zimpost), voudrait proposer à la population au cours des prochaines années.

Cette mutation de la Poste qui marque un éloignement de ses services traditionnels d’envoi et de réception de courriers, a pour objectif de la préserver de la faillite programmée par le développement des technologies de l’information et de la communication.

Le projet de transformation de la Poste, piloté par le ministère des TIC, des services postaux et du courrier via l’Autorité de régulation des postes et télécommunications de Zimbabwe (Potraz), a pour but de relancer l’attrait des populations pour la Zimpost, en plus d’améliorer leurs conditions de vie.

Des millions de personnes résidant dans les zones rurales et reculées du pays pourront accéder plus facilement à divers services depuis les bureaux de poste. Plus besoin de se déplacer sur de longues distances pour se rendre à la représentation d’une administration publique afin de solliciter un service.

Lors de la célébration de la journée mondiale de la poste organisée par le ministère des TIC le 23 novembre 2018, dans la localité de Mudzi, Gift Machegete, le directeur général de la Potraz, a déclaré qu’avec la mutation en cours, les bureaux de poste seront bientôt des pôles d’e-gouvernement et d’e-commerce.