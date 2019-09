Afrique du Sud : le secteur minier a créé 3 000 nouveaux emplois au deuxième trimestre

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le nombre d’emplois créés par le secteur minier a augmenté de 3 000 postes durant le trimestre terminé en juin dernier (voir graphe 1). C’est ce que rapporte Statistics SA, l’agence de statistiques du pays, qui a publié cette semaine les résultats de son enquête trimestrielle sur les statistiques de l’emploi.

Graphe 1 : Evolution des emplois dans le secteur minier

Si l’industrie minière a profité de la hausse des prix de métaux comme l’or et le platine pour bien performer au cours du trimestre terminé en juin, l’avenir s’annonce peu reluisant vu les licenciements qui se profilent à l’horizon. Sibanye-Stillwater, l’un des géants miniers sud-africains prévoit une réduction d’effectifs de près de 6 000 travailleurs sur ses opérations tandis que le producteur d’acier ArcelorMittal SA compte également licencier 2 000 travailleurs.

Sur une base plus globale, d’après Stats SA, 10,2 millions de Sud-Africains avaient un emploi au deuxième trimestre, soit 2 000 de moins qu’au premier trimestre, mais 141 000 de plus en glissement annuel. Si le nombre d’emplois a augmenté sur une base trimestrielle dans le secteur des mines, mais également dans celui des services communautaires (44 000 emplois de plus), on ne peut pas en dire autant du secteur de la construction. Stats SA rapporte, en effet, que rien que durant les trois mois terminés en juin, 16 000 emplois ont été perdus dans ce secteur, ce qui fait 30 000 travailleurs de moins en glissement annuel. En outre, l’industrie manufacturière a perdu 15 000 emplois en glissement trimestriel, et 1 000 en glissement annuel.

Louis-Nino Kansoun

