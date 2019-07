Le Niger adopte un plan de développement de la Poste sur 10 ans

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Niger a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du document de la politique sectorielle postale 2019-2028. Il s’agit d’une stratégie de développement du secteur postal dans un contexte d’omniprésence des technologies de l’information et de la communication.

Le plan s’articule autour de deux axes stratégiques majeurs que sont le renforcement des capacités des acteurs du secteur et le développement des services postaux de qualité et innovants.

La vision du gouvernement en matière de politique postale, objet du projet de décret examiné et adopté en Conseil de ministres, la semaine dernière, est de « faire du secteur postal, un secteur performant et dynamique qui facilite les échanges et l’inclusion financière, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) Niger 2035 », a déclaré le gouvernement dont l’objectif est de réinventer la poste et mettre fin à la perte de clients qui va croissant.

Selon l’Union panafricaine des postes (Upap), la poste doit davantage intégrer le numérique dans ses services pour évoluer avec le monde qui devient digital et retrouver sa place de centre d’activités dans les communautés. En introduisant des services d’accès à Internet et divers autres services électroniques, comme l’e-commerce, l’Upap est certaine que la poste africaine a le potentiel de reconquérir la confiance des populations.