En chiffres, les causes de décès dans le monde sur la période du 1er janvier au 1er mai 2020 (Infographie)

(Agence Ecofin) - En nous basant sur des données de l’OMS et de l’ONU, nous avons pu établir une liste des causes de décès les plus importantes dans le monde. Le classement prend en compte la période du 1er janvier au 1er mai 2020.

Bien que faisant actuellement rage dans le monde, la Covid-19 avec ses 237 469 décès occasionnés est loin d’être le plus gros vecteur de décès. La malaria (327 267 décès), les accidents routiers (450 388 décès) et le cancer (2 740 193 décès) font bien plus de dégâts.

La plus grosse cause de mortalité sur la période se trouve au niveau des maladies infectieuses (4 331 251 décès), suivie de la malnutrition (3 731 427 décès).