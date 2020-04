Qui sont les 4 experts membres de la Task Force africaine contre le Coronavirus ? (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Pour apporter une forte impulsion dans la riposte africaine contre le Covid-19, l'UA a créé l’Africa COVID Task Force : 4 mousquetaires mandatés pour solutionner les problèmes économiques engendrés par la crise. Zoom sur ces personnalités.

On ne présente plus Tidjane Thiam, ancien ministre du Plan et du Développement ivoirien et ex-DG de Prudential Financial ainsi que de Crédit Suisse. Ngozi Okonjo-Iweala fut elle, ministre des Finances au Nigéria et DG de la Banque mondiale. Le Sud-africain Trevor Manuel a cumulé plusieurs postes ministériels, dont celui aux Finances, et quant à Donald Kaberuka, il fut ministre des Finances et du Plan au Rwanda, puis président de la BAD.

Il faut noter que ces 4 experts financiers seront coordonnés par le président sénégalais, Mr Macky Sall.