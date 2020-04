Pourquoi le Coronavirus fait-il beaucoup plus de morts dans les pays riches ? (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Cela fait 6 mois que le Coronavirus sévit dans le monde, et selon les statistiques, les pays riches sont les plus durement touchés. Le Royaume-Uni, les USA, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la Chine affichent les taux de décès et d’infections les plus élevés, alors que dans le tiers monde, la situation est moins dramatique.

Un paradoxe qu’explique le Pr Raoult :





Pour lui, les pays riches attendent de trouver une solution parfaite apportant toutes les garanties, avant de commencer le traitement. C’est le principe de précaution qui prime. Une démarche qui n’est malheureusement pas adaptée à l’urgence de la situation, et qui voit les morts se multiplier dans l’intervalle.

Dans les pays pauvres, on se traite avec les moyens du bord, c’est-à-dire des médicaments simples, peu coûteux et aussi efficaces que possible. On prend un risque qui paie.