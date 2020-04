Bolloré Transport & Logistics Gabon, Owendo Container Terminal et Canal + contribuent au plan de riposte national contre le Covid-19

(BOLLORE ) - Dans le cadre du plan de riposte national contre le Covid-19 et l’action solidaire initiée par Monsieur le Président de la République du Gabon au bénéfice des personnes vulnérables, Bolloré Transport & Logistics Gabon, Owendo Container Terminal et CANAL+ ont décidé d’approvisionner la banque alimentaire nationale du Gabon.

Bolloré Transport & Logistics Gabon, Owendo Container Terminal et CANAL+ ont ainsi remis au Ministère du Tourisme et du Commerce, près de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité. Les entreprises procéderont à la remise de 30 kits de lavage de mains à pédales aux communes d’Owendo, Port-Gentil et Moanda pour aider à la mise en œuvre effective des mesures barrières dans les lieux publics.

Des abonnements gratuits aux Bouquets CANAL+ ont en outre été accordés aux hôpitaux et sites retenus par le gouvernement pour la mise en quarantaine et la prise en charge des malades du Covid-19. CANAL + Gabon a par ailleurs déployé des mesures d’accompagnement pour soulager les populations en cette période de confinement et promouvoir le respect des gestes de prévention.

À travers cette action solidaire, Bolloré Transport & Logistics Gabon, Owendo Container Terminal et CANAL+ Gabon témoignent leur soutien à l’ensemble des populations affectées par le Covid-19. Elles assurent la continuité restent mobilisées aux cotés des autorités pour faire face à cette crise sanitaire d’envergure.