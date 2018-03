RDC : les revenus miniers augmentent de 36% en 2017, pendant que les revenus pétroliers doublent

(Agence Ecofin) - En 2017, le secteur minier de la RDC a généré des revenus de 822,2 millions $, en hausse de 35,6%. Dans le même temps, les revenus du secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz) ont augmenté de 103% à 203,9 millions $.

C’est ce qu’a rapporté lundi Reuters, relayant des données du ministère des finances du pays. Selon les informations qui lui sont parvenues, la hausse annuelle des revenus miniers aurait été portée par une augmentation de plus du double, des recettes durant le quatrième trimestre grâce aux prix plus élevés des principaux produits d’exportations, en l’occurrence le cuivre et le cobalt.

Le secteur minier congolais génère avec celui du pétrole, 95% des recettes d’exportation du pays. Dans le premier, les activités sont actuellement ralenties par les négociations autour du nouveau code minier qui ne fait pas l’unanimité, tandis que depuis plusieurs années, l’Etat nourrit de grandes ambitions pour développer l’industrie pétrolière.

Louis-Nino Kansoun

