Nigeria : le gouvernement obtiendra un prêt de 1 milliard $ pour dynamiser la mécanisation agricole

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, l’exécutif contractera un prêt de 1 milliard $ auprès de banques internationales afin de booster la mécanisation agricole dans le pays. L’annonce a été faite par Sabo Nanono, ministre en charge de l’Agriculture et du Développement rural.

D’après les informations rapportées par le quotidien local Premium Times, cette enveloppe devrait provenir de la Banque islamique de développement (BID), de la Deutsche Bank (DB) et de la Banque brésilienne de développement (BNDES).

Ce prêt qui transitera par la Banque centrale du Nigeria (CBN) devrait être assorti d’un taux d’intérêt de 3 % par an ainsi que d’une période de remboursement de 15 ans. Selon M. Nanono, le montant devrait servir notamment à l’achat de 10 000 tracteurs et de 50 000 unités d’équipements et matériels qui seront assemblés au Nigeria.

À ce volet, s’ajoute la formation des bénéficiaires sur une période de 10 ans et l’installation de 780 centres de fourniture de services de mécanisation agricole à petite échelle dans le pays.

D’après les estimations du gouvernement, le taux de pénétration des tracteurs est de 7 sur une surface de 100 km² de terres cultivables. Les besoins en tracteurs agricoles du pays sont évalués entre 70 000 et 100 000 unités.

Espoir Olodo

