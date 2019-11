Nigeria : le ministre des Télécoms révèle avoir signé un projet de décret faisant du réseau télécoms une « infrastructure nationale critique »

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de l'Economie numérique, Isa Pantami (photo), a révélé avoir signé, sur ordre du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, un projet de décret faisant du réseau télécoms une « infrastructure nationale critique ».

Il a indiqué que le texte du décret a été transmis au bureau du procureur général de la Fédération pour examen. La révélation d’Isa Pantami est intervenue le 25 novembre 2019, lors du lancement par MTN Nigeria de la 5G à titre expérimental à Abuja.

Isa Pantami a expliqué que la nécessité d’accentuer la sécurité des réseaux et infrastructures télécoms est justifiée par leur caractère incontournable dans la quatrième révolution numérique. Sans réseaux télécoms, pas de services télécoms, d’e-gouvernement et autres innovations numériques. La sécurité est donc un défi à relever pour le ministre qui a souligné que la 5G, très critique pour l’économie nationale, ne pourra exprimer tout son potentiel qu’à travers un réseau télécoms intègre.

La protection des infrastructures télécoms représente un problème majeur au Nigeria depuis déjà plusieurs années. Ce combat a été mené en 2014 par Omobola Johnson, alors ministre des Communications. Adebayo Shittu qui lui a succédé l’a aussi mené. Sous lui, la Commission des communications du Nigeria (NCC) et le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC) ont signé un mémorandum d’entente pour préserver les tours télécoms, les stations de base et les tronçons de fibre optique, d’actes de vandalisme et de vol.

Mais au-delà des brigands, les gouvernements locaux représentent aussi un danger pour les réseaux télécoms. Les scellés posés sur les stations télécoms pour défaut de paiement des multiples taxes, que dénoncent les opérateurs, entraînent souvent une extinction de ces équipements télécoms et des perturbations de services.

