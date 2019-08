Nigeria : Saleh Mamman remplace Babatunde Fashola à la tête du ministère de l’Energie

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, Saleh Mamman (photo, micro) a pris la place de Babatunde Fashola, à la tête du ministère de l’Energie. Ce dernier perd son fauteuil après avoir dirigé le secteur pendant 4 ans, en essayant de venir à bout des problèmes énergétiques du pays, sans grand succès.

Pour améliorer les performances du secteur électrique, le président Muhammadu Buhari a autonomisé celui-ci, lors de son dernier remaniement ministériel. Le ministère des Travaux, de l’Aménagement du territoire et de l’Electricité a été scindé en deux portefeuilles. Le ministère de l’Energie, avec à sa tête Saleh Mamman, et le ministère des Travaux et de l’Aménagement que dirige toujours Babatunde Fashola.

Né en 1958, Saleh Mamman est titulaire d’un DUT en équipement électrique avant d’obtenir un PhD en Extension agricole et en Sociologie rurale. Il effectuait jusque-là des recherches dans son secteur à l’université Ahmadu Bello.

Le Nigeria produit actuellement 7 000 MW, mais n’en distribue que 5 000 MW, faute d’un réseau de transmission électrique adéquat, pour une demande de 12 000 MW. Près de la moitié de la population, soit 100 millions de Nigérians, n’a toujours pas accès à l’électricité.

Gwladys Johnson Akinocho

