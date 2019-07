Zambie: le parlement propose à l’Etat une série de mesures pour redynamiser Zamtel

(Agence Ecofin) - Dans un rapport, le parlement zambien, à travers son Comité parlementaire en charge des entreprises parapubliques, a présenté au gouvernement une série de propositions à mettre en œuvre pour sortir l’opérateur historique Zamtel de son actuelle difficile situation financière.

Tout d’abord, le comité a recommandé au gouvernement de transférer au Trésor public la dette de 280 millions de dollars US acquise par Zamtel pour mettre en œuvre le projet d'accès universel aux services télécoms et d'offrir à la société publique, des concessions sur les redevances réglementaires afin de réduire les coûts opérationnels liés à ce projet.

Le comité a également recommandé au gouvernement de rechercher un nouveau partenaire stratégique pour Zamtel, capable d’offrir un financement pour liquider les autres dettes existantes de l’entreprise en échange de capitaux. Selon ce modèle, il est proposé que le gouvernement introduise 35% des actions de Zamtel à la bourse de valeurs de Lusaka afin qu’elles appartiennent au public, tandis que 40% des actions appartiendront au partenaire.

Selon le parlement, même si Zamtel affiche une certaine stabilité financière, son avenir à long terme est compromis au regard de la pression exercée par la concurrence sur le marché télécoms national. MTN et Airtel enregistrent, chaque année, de belles performances financières résultant d’une part de marché de plus en plus importante tirée par des services de plus en plus innovants.