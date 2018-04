Bientôt une série d’accords commerciaux et miniers entre le Maroc et le Congo

(Agence Ecofin) - Le roi marocain Mohammed VI (photo) signera une série d’accords d’investissements, lors d’une visite au Congo, ce week-end, a déclaré, à Bloomberg, la ministre congolaise de l’Environnement et du Tourisme, Arlette Soudan-Nonault. Cela renforcera les relations entre les deux nations, le Congo étant selon les chiffres officiels le 7ème client du Maroc en Afrique subsaharienne.

Le roi marocain se rendra au Congo, dans le cadre du premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la commission du Bassin du Congo et du Fonds Bleu du Bassin du Congo. Des accords seront signés, apprend-on, dans plusieurs secteurs, en l’occurrence la technologie, les transports, l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et la santé.

Annoncé l'an dernier, le Fonds Bleu vise à réduire la dépendance de la région du Bassin du Congo à l'égard des combustibles fossiles et à faire un meilleur usage des ressources renouvelables sur le fleuve Congo et ses affluents. Les pays signataires sont le Maroc, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, le Gabon, la RDC et le Rwanda.

Louis-Nino Kansoun