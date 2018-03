Le Gabon annonce la réforme du code pétrolier

(Agence Ecofin) - Pour permettre aux investisseurs du secteur des hydrocarbures, notamment ceux de la filière pétrole, d’opérer dans un environnement incitatif et d’avoir un effet multiplicateur sur les investissements directs étrangers dans le pays, le gouvernement gabonais engage dès ce jour, la réforme du code pétrolier.

L’atelier de trois jours dénommé «Activité de place sur la refonte du code des hydrocarbures (APRCH)» qu’organise le ministère du Pétrole et des hydrocarbures, a pour objectif de poser les jalons d’un climat des affaires plus attractif dans le secteur, adapté et actualisé au contexte international et de sécuriser les investissements dans le secteur.

Les experts des questions pétrolières poseront un diagnostic sans complaisance du cadre juridique actuel dont les dispositions sont jugées coercitives et répulsives pour les opérateurs du secteur pétrolier.

Selon le communiqué du ministère du Pétrole, l’évènement sera ponctué par de nombreux ateliers qui permettront de«recueillir les commentaires, avis et propositions des différents acteurs afin de définir de nouveaux termes juridiques, économiques et fiscaux, permettant non seulement d’attirer de nouveaux investisseurs dans ce secteur hautement concurrentiel, mais également d’élaborer un Code des Hydrocarbures flexible, tout en réaffirmant le pouvoir de contrôle de l’Etat dans le secteur».

