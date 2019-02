Malawi : le ministère de l'immigration numérise tous ses services dès mars 2019

(Agence Ecofin) - Dès le mois de mars 2019, la numérisation des services du ministère de l’immigration et des services de citoyenneté deviendra effective. L’objectif est de faciliter non seulement l’accès des usagers aux services, mais améliorer aussi la qualité de travail au sein de cette administration publique.

Diverses procédures pourront désormais être ouvertes en ligne et les frais financiers y afférents également réglés en ligne par les usagers.

Plus besoin de faire le pied de grue au ministère pour solliciter un passeport, un permis de travail, un permis de résidence ou tout autre service, fait comprendre Joseph Chauwa, le porte-parole du ministère de l’Immigration.

Avant, pour solliciter l’un des services offerts par le ministère de l’Immigration et des services de citoyenneté, Joseph Chauwa explique que le processus était long et pénible car tout était manuel. La demande de service devait recevoir l’approbation de plusieurs parties intervenant dans le processus afin d’être délivrée à l’usager. Les principaux intervenants étaient le ministère de l'immigration, la police du Malawi, l'autorité fiscale du Malawi (MRA) et l'unité de renseignement financier. Ce sera désormais plus aisé avec le numérique.

La mutation numérique des services et de l’environnement de travail du ministère de l’immigration et des services de citoyenneté, a été rendue possible grâce à l’expertise technique de la société Techno Brain Company Limited.