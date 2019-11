HEC Paris et l’AFD inaugurent le programme Lead Campus pour former 30 leaders africains entre Abidjan, Cape Town, Nairobi, Rabat et Paris

(HEC PARIS) - HEC Paris inaugure cette semaine à Rabat le premier module du programme Lead Campus Sustainable leadership in Africa, une formation en management, bilingue et certifiante, co-construite avec l’AFD (Agence Française de Développement), l’Université Mohammed VI Polytechnique (Maroc), l’UCT GSB (Graduate School of Business de l’Université de Cape Town, Afrique du Sud) et le fonds d’investissements Investisseurs et Partenaires (I&P).

La promotion 2019 rassemble 30 décideurs aux profils variés venus de tout le continent africain – direction d’entreprise, cadre de la fonction publique ou d’entreprises publiques ou privées, responsable d’entreprise sociale ou d’ONG, start-uper - qui souhaitent mettre leur leadership et leur engagement sur le terrain au service du continent africain.

Une première version du programme de formation Lead Campus avait été lancée en 2015 par l’AFD avec des partenaires africains et français. Elle a permis la formation de plus de 80 leaders et futurs leaders africains, de les réunir dans une communauté, de les accompagner dans le développement de leurs compétences et de leurs projets au service d’une croissance durable et inclusive pour l’Afrique. HEC Paris et le groupe AFD se sont associés cette année pour proposer une nouvelle édition du programme Lead Campus, intitulée « Sustainable Leadership in Africa ». Ce nouveau programme permet à HEC Paris et ses partenaires de former à l’excellence managériale et au leadership responsable les décideurs et futurs décideurs du continent.

Lead Campus est un programme unique et totalement adapté à l’Afrique. Les conférences et études de cas proposées sont ancrées dans les réalités du continent et intègrent ses besoins spécifiques. Lead Campus offre cinq modules, qui se tiendront dans cinq pays différents, permettant d’aborder le management dans sa globalité, tout en traitant des grands enjeux africains de développement. Leur contenu portera sur des sujets contemporains, tels que les composantes d’une croissance durable, inclusive et responsable en Afrique, l’évolution des fonctions entrepreneuriales clés pour mettre en cohérence les modèles économiques et les enjeux de développement durable (marketing, ressources humaines, finance), les opportunités et défis de la révolution numérique et technologique, ou encore le renforcement des liens entre l’Afrique et l’Europe.

La structure et le contenu du programme témoignent de sa forte vocation panafricaine. Par ses cinq modules itinérants, qui se dérouleront de novembre 2019 à juin 2020, Lead Campus parcourt le continent d’Est en Ouest et du Nord au Sud, l’Afrique francophone – Maroc, Côte d’Ivoire – et anglophone – Kenya, Afrique du Sud –, avant de réunir les participants sur le campus d’HEC Paris. Les enseignements seront dispensés sous forme de cours présentiels, de cours en ligne, de visites d’entreprises et de conférences, où interviendront des enseignants d’HEC Paris et des universités partenaires, des experts et partenaires de l’AFD, des acteurs locaux, des alumni HEC, et plusieurs Young Leaders de la French-African Foundation. Les participants seront accompagnés individuellement dans l’élaboration d’un «projet d’action responsable» et dans le développement de leur capacité de leadership.

Pour Bénédicte Faivre-Tavignot, professeure affiliée et directrice académique du programme à HEC Paris : « Le programme certifiant Lead Campus doit permettre aux dirigeants actuels etfuturs, d’appréhender la complexité des mutations et des problématiques du continent africain. Il témoigne de la volonté de l’école de contribuer à la transformation de l’Afrique et au renforcement de ses liens avec la France, par le levier de l’entrepreneuriat. »

Christelle Bitouzet, professeure adjointe et également directrice académique du programme, ajoute : « Pour HEC Paris, il était important de proposer un cursus ambitieux, accessible et didactique, apte à former des leaders éclairés et responsables. C’est pourquoi, aux cours en ligne et classiques, s’ajouteront des visites dans chacun des pays hôtes, des conférences propices au débat, ainsi qu’une mise en application des enseignements. Fil conducteur de la formation, ce travail individuel aura pour objectif l’élaboration de nouveaux modèles d’organisations plus performants, plus responsables et plus inclusifs pour un développement durable de l’Afrique. »

