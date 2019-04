Côte d’Ivoire : le gouvernement octroie un permis d’exploitation minière pour le projet Yaouré

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a octroyé à Perseus Mining, un permis d’exploitation minière de 11 ans pour son projet aurifère Yaouré. Le décret portant attribution du permis a été adopté lors du Conseil des ministres tenu mercredi à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne.

L’obtention de cette autorisation permettra à Perseus de commencer le développement de sa troisième mine d’or alors qu’elle exploite déjà les mines Edikan (Ghana) et Sissingué (Côte d’Ivoire). En effet, elle a bouclé plus tôt ce mois, le financement du projet évalué à 265 millions $ grâce à un prêt d’un consortium de banques composé de Macquarie Bank, Nedbank et Société Générale.

Selon les prévisions actuelles, la mine à ciel ouvert Yaouré devrait entrer en production en décembre 2020 et livrer 1,36 million d’onces sur une durée de vie de 8,5 ans. Elle devrait permettre à Perseus de réaliser son objectif de production annuelle de 500 000 onces d’or, à partir de 2022.

Louis-Nino Kansoun

