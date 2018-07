Le Congo veut injecter 4 milliards $ dans la revitalisation de son agriculture

(Agence Ecofin) - Le Congo ambitionne de dédier 4 milliards $ à la dynamisation de son agriculture, dans le cadre d’un Plan national de développement sur 4 ans, validé le 20 juillet dernier, par le président Denis Sassou Nguesso. L’information a été confiée à Bloomberg, par Thierry Moungalla, ministre de la Communication.

L’un des principaux objectifs de ce programme d’investissement sera de réduire la facture des importations alimentaires qui s’élève actuellement à 600 milliards FCFA par an.

« Une fois que le budget sera disponible, le secteur agricole congolais sera revivifié et modernisé, en vue de le rendre non seulement compétitif, mais aussi orienté vers l’exportation. Les productions de nombreuses cultures comme le cacao, le café et l’huile de palme seront augmentées », affirme Henri Djombo, ministre de l’Agriculture.

Ce nouvel engagement du gouvernement devrait permettre de positionner l’agriculture comme un important vecteur de diversification d’une économie fortement tributaire du secteur pétrolier qui génère environ 60% du PIB et près de 90% des recettes d’exportation.

Il intervient, par ailleurs, dans un contexte difficile pour le pays qui doit plus de 9 milliards $ à ses créanciers, selon Bloomberg, et dont l’économie a évolué ces deux dernières années dans un contexte défavorable marqué par la baisse des cours du pétrole brut.

L’agriculture contribue pour environ 5% du PIB et constitue la principale source de revenus et d’emplois pour près du tiers de la population. Elle s’effectue actuellement sur une superficie de 245 000 hectares, ce qui représente seulement 2,4% des 10 millions d’hectares de terres cultivables.

Le pays possède de nombreuses potentialités, dont une pluviométrie abondante, un réseau hydrographique dense, une façade maritime longue de 180 km et ainsi qu'une zone économique exclusive (ZEE) couvrant 90 000 km2.

Espoir Olodo