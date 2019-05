Nigeria: le ministre des Communications plaide pour une banque de développement des TIC

(Agence Ecofin) - Au cours d’une conférence de presse organisée le 23 mai 2019 à Abuja, la capitale du Nigeria, Adebayo Shittu (photo), le ministre des Communications, a fait savoir que la banque de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) est toujours d’actualité. Il a déclaré que le ministère est toujours en discussion avec le gouvernement pour l’établissement de cette structure dont la mission sera de financer le développement d'infrastructures télécoms à haut débit à travers le pays.

Selon le ministre, la banque qui serait le fruit d’un partenariat public-privé (PPP), devrait stimuler la croissance du secteur des TIC en soutenant également les start-up technologiques à des taux d’intérêt bas. Grâce à l’investissement local dans les TIC, à travers la banque, Adebayo Shittu est certain que le pays pourrait rapidement faire l’expérience d’une amélioration de son économie grâce à de nouvelles entreprises spécialisées dans divers domaines technologiques et numériques à forts potentiels pour la population et l’économie tels que l’intelligence artificielle, le Big Data, l’Internet des Objets, l’e-commerce, l’analyse de données, etc.

L’employabilité des jeunes devrait également être améliorée avec le soutien de la banque au développement des TIC et des Start-up. C’est depuis 2018 que l’idée de création de la banque a été lancée. La sortie d’Adebayo Shittu lundi dernier se voulait rassurante.