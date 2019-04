Algérie : le président par intérim limoge le patron de la société publique du pétrole et du gaz

(Agence Ecofin) - En Algérie, le président par intérim Abdelkader Bensalah, a limogé Abdelmoumene Ould Kaddour (photo), le patron de la Sonatrach, la société publique des hydrocarbures. Celui-ci sera remplacé à ce poste par Rachid Hachichi, jusque-là en charge de la branche production et exploration au sein de l’entreprise.

Ce limogeage intervient moins de deux semaines après l’annonce du nouveau dirigeant selon laquelle, des affaires non résolues de corruption et suspendues seront rouvertes. Plusieurs proches de l’ancien président Bouteflika dont la première fortune du pays Issad Rebrab et des industriels ont été arrêtés. On compte en tout, cinq milliardaires locaux aux arrêts.

Si aucune raison officielle n’a été avancée pour justifier le limogeage d’Ould Kaddour, il faut noter que celui-ci a longtemps dirigé BRC, une filiale créée en 1994 par Sonatrach et l’Américain Halliburton et qui a été mêlée à plusieurs affaires de détournements de fonds. Elle a finalement été dissoute en 2007. L’affaire a été suspendue.

Ould Kaddour qui était en poste depuis mars 2017, a conduit et négocie plusieurs grands projets de gaz naturel et de pétrochimie pour l’Algérie. Après la chute des prix du pétrole et les problèmes liés à la stagnation de la production, le responsable a multiplié les contacts avec différents investisseurs étrangers pour relancer le secteur, poumon économique du pays. Reuters pense d’ailleurs que ce mouvement du nouveau pouvoir va effrayer les investisseurs étrangers « qui avaient commencé à revenir ».

Pour ce qui est du nouveau patron de la Sonatrach, il avait été promu par Ould Kaddour à son précédent poste et a passé la majeure partie de sa carrière au sein du Groupe, notamment dans l'exploration et la production.

Olivier de Souza